ماذا حدث في شوارع تل أبيب بعد إقالة وزير حرب الاحتلال؟

العالم - مراسلون

عشرات الالاف من الاسرائيلين ينزلون الى الشارع الاسرائيلي من تل ابيب وصولا الى القدس المحتلة وذلك احتجاجاً على قرار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو والقاضي بإقالة وزير الحرب يوآف غالانت من منصبه وتعين وزير الخارجية غاتس بدلا منه المحتجون قاموا بإغلاق شوارع رئيسية كمحور أيلون بتل ابيب وشارع غزة بمحيط منزل نتنياهو بالقدس المحتلة.

وقال أمجد شهاب وهو أستاذ القانون الدولي، لقناة العالم:"علی ما يبدو ان نتنياهو اختار التوقيت المناسب للتخلص من وزير الدفاع لعدة أسباب منها وجود خلافات واسعة بينه وبين وزير دفاعه، خاصة بالتصريحات الاعلامية في الفترة الاخيرة حيث أکد علی ضرورة ايقاف الحرب وضرورة تقديم تنازلات مؤلمة وأکد ان الحرب ليست هي الوسيلة المفضلة للحصول علی نتائج".

أعضاء من الكنسيت الاسرائيلي دعوا الشارع الاسرائيلي الى الخروج للشارع ومحاصرة منزل رئيس الحكومة بالقدس المحتلة وفي قيسارية بالداخل الفلسطيني المحتل والاستمرار بالتظاهر حتى سقوط الحكومة معتبرين أقالة وزير الحرب من منصبة بمثابة ضرب لكل الجهود الرامية لاستعادة الاسرى والمحتجزين لدى المقاومة بقطاع غزة ومساس بالامن القومي الداخلي للكيان.

وقال الخبير في الشؤون الاسرائيلية باسم زيداني لقناة العالم:"لم يکن هناک فقط تظاهرات، الامور تقول بأنه سيکون هناک مواجهات واشتباکات بين الاسرائيليين وبين قوات الشرطة".

وتشير التقديرات السياسية والامنية داخل الكيان المحتل ما يشهده الشارع الاسرائيلي من أحتجاج وقمع الشرطة له ومحاولات أقتحام منزل نتنياهو ومؤسسات حكومية رسمية هي البداية فقط لما سيشهده الكيان خلال المرحلة القادمة.

ويری مراقبون ان ارتدادات اقالة الوزير غالانت ستکون کبيرة ومؤثرة علی المشهد الاسرائيلي وتحديداً علی تحرکات الشارع الاسرائيلي.