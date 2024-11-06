جيش الاحتلال يواصل عدوانه على غزة لليوم الـ 397

العالم-فلسطين

وفجر اليوم الأربعاء، استشهدت سيدتان وأصيب أربعة آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا للمواطن رياض أبو دقة في بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس.

وفي استهداف آخر، أصيب ثمانية مواطنين بينهم سيدتان وخمسة أطفال، في قصف منزل لعائلة زُهُد في بلوك C بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مباني سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا لعائلة النويري في محيط أرض النويري غربي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة.

والليلة الماضية، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة الحامد الريفي، شمال شرق محافظة غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارتين متتاليتين على منازل في محيط الترخيص بحي الجنينة شرقي مدينة رفح، ما أسفر عن شهداء وإصابات ودمار واسع في الحي.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على محافظة شمال قطاع غزة، مستهدفا معسكر جباليا، وجباليا البلد، وجباليا النزلة، وبيت لاهيا، ومشروع بيت لاهيا، وبيت حانون، ومحكما حصاره على كل الشمال مانعا دخول الغذاء والدواء والوقود وكل مقومات الحياة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 43391 شهيدا و102347 مصابا غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، وفق تقرير وزارة الصحة الفلسطينية أمس الثلاثاء.