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وسائل اعلام عبرية: دوي صفارات الانذار في كريات شمونه

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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