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المرشح الجمهوري دونالد ترامب: هذا فوز تاريخي للشعب الامريكي

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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