الصحة اللبنانية.. 25 شهيدا في غارة العدو على بلدة برجا

العالم _ لبنان

وأكد عدد من أبناء بلدة برجا، من المقيمين بالقرب من موقع المبنى الذي استهدف بالغارة الصهيونية ان الضربة كانت قوية جدا، وارتجت معها الأبنية، واشاروا الى ان المبنى المستهدف توجد فيه عدة عائلات .

من جهة ثانية أفاد عدد من رجال الاسعاف، ان عدد الاصابات كبير، وانه تم نقلهم الى المستشفى المركزي في مزبود ومستشفى سبلين الحكومي .

وكانت غارات للعدو أخرى، استهدفت الثلاثاء عدة مناطق في جنوب لبنان، بينها بنت جبيل التي تحاول القوات "الإسرائيلية" التقدم في محيطها بحسب وكالة الأنباء اللبنانية .

وفي شرق لبنان، استهدفت غارات للعدو سيارة كانت تقل أسرة نازحة من بعلبك الى بلدة طليا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشقاء وإصابة والدتهم بجروح، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.