ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

العالم- الأمريكيتان

ووجه ترامب كلمة لأنصار قال فيها: أشكر الشعب الأمريكي على الشرف الذي منحوني إياه لكوني الرئيس السابع والأربعين..فزنا بالتصويت الشعبي ونحو 315 صوتا في المجمع الانتخابي. حصلنا على الأغلبية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب أيضاً.

واضاف: كانت تلك العملية السياسية الأعظم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية..ستصل العملية السياسية إلى مستويات غير مسبوقة وسنساعد بلادنا على التئام الجروح، وسنصحح وضع حدودنا.

واعتبر ترامب: إنه نصر تاريخي لم تشهده الولايات المتحدة من قبل..سأصارع من أجل عائلاتكم ومن أجلكم ومن أجل المستقبل الذي يستحقه أبناؤنا..سنجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى.

وتابع: الولايات المتحدة وضعت على عاتقنا مسؤولية كبيرة، استعدنا مجلس الشيوخ أيضا..حصلنا على الولايات المتأرجحة. عملنا مع نواب الحزب الجمهوري وحققنا انتصارا لا يصدق.

وقال: بعد العودة التاريخية ستكون هناك عودة اقتصادية بزعامة دونالد ترامب، زاعما ان الولايات المتحدة هي الدولة الأعظم في العالم، وسنعمل بجد كي نعود إلى هذه الوضعية.

ولفت ترامب الى انه سيغلق الحدود أمام المهاجرين غير الشرعيين.

واضاف: سنقدم الوظائف ونعيد عجلة الاقتصاد وسنذكر هذا اليوم الذي استعاد فيه الشعب الأمريكي السيطرة على مقاديره.

ولفت الى انه "لدينا أكبر كميات من النفط، أكثر من المملكة العربية السعودية وروسيا".

وقال: سنسدد ديوننا و"سنقوم بالكثير من الأمور التي لا يستطيع أحد، ولا حتى الصين، القيام بها".