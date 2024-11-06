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رئيس مجلس مستوطنة المطلة: الجيش فشل حتى الان في منع تهديد الصواريخ والمسيرات التي يطلقها حزب الله

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

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