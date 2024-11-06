الحزب الجمهوري يحصد الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي

العالم-الاميركيتان

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء ان القوام الحالي لمجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، يملك الديمقراطيون 51 مقعدا في المجلس، ويسيطر الجمهوريون على 49 مقعدا.



ووفقا للقانون الأمريكي الحالي، إذا تم تقاسم عدد الأصوات بالتساوي عند النظر في المبادرات التشريعية في مجلس الشيوخ، فإن كلمة الفصل تعود في هذه الحالة إلى نائب رئيس الولايات المتحدة، الذي يتمتع بصلاحيات رئيس مجلس الشيوخ في الكونغرس.



ويتقدم الجمهوريون أيضا في انتخابات مجلس النواب الأمريكي. وبحسب التوقعات، سيحصلون على 159 مقعدا من أصل 435، والديمقراطيون على 103.



في يوم 5 نوفمبر شهدت الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية. وفيها يتنافس عن الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.



وإلى جانب الانتخابات الرئاسية، تجرى في 5 نوفمبر انتخابات أعضاء مجلس النواب بكامل قوامه، فضلا عن 33 عضوا في مجلس الشيوخ - أي ثلث جميع الولايات.