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مصابون بقصف مسيرة لمجموعة مدنيين في خربة العدس شمالي مدينة رفح

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

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