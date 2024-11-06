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كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت بيروت

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

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