الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

3 شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال مواطنين بخربة العدس شمالي مدينة رفح

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :