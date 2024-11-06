الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: مصادرة ادارة سجن الدامون الجلابيب والحجاب من الاسيرات الفلسطينيات خطوة خطيرة وامعان في تجاوزات الاحتلال بحق حرائرنا في السجون

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :