الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
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حماس: ندعو كافة الفصائل وابناء شعبنا وذوي الاسرى لتصعيد الفعاليات المساندة للاسرى ونصرة قضيتهم بكافة الوسائل حتى نيل حريتهم الكاملة

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

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