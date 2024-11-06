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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي من نتانيا شمالا وصولا الى تل ابيب جنوبا

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

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