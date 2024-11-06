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الاعلام العبري: في اليوم الاربعين لذكرى اغتيال السيد نصرالله تلقينا وابلا من الصواريخ من لبنان تجاه الوسط
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الاعلام العبري: 11 صاروخا اطلقت من لبنان في الدفعة الاخيرة وسقوط صاروخ بشكل مباشر قرب مطار بن غوريون
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الاعلام العبري: اصابات بين عدد ممن حاولوا الوصول الى الملاجئ
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الاعلام العبري: انباء عن سقوط صاروخ بمطار بن غوريون في تل ابيب
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الاعلام العبري: 10 انفجارات تهز تل ابيب الكبرى وصفارات الانذار دوت في 150 مدينة وبلدة في الشمال وغوش دان وسط "اسرائيل"
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نائب قائد حرس الثورة العميد فدوي: لدينا مخزون كاف من الاسلحة ونمتلك القدرة على مهاجمة الصهاينة
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نائب قائد حرس الثورة العميد فدوي: ايران وجبهة المقاومة على استعداد تام والكيان الصهيوني ليس لديه القدرة على مواجهتنا وعليه انتظار ردنا
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نائب قائد حرس الثورة الاسلامية العميد فدوي:لانستبعد أي هجوم استباقي من قبل اميركا والكيان الصهيوني لمنع ايران من تنفيذ عملية الوعد الصادق 3
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جيش الاحتلال: اطلاق رشقة صاروخية غير عادية من لبنان قياسا بغيرها تجاه الوسط
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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي من نتانيا شمالا وصولا الى تل ابيب جنوبا
اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي من نتانيا شمالا وصولا الى تل ابيب جنوبا
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.