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نائب قائد حرس الثورة الاسلامية العميد فدوي:لانستبعد أي هجوم استباقي من قبل اميركا والكيان الصهيوني لمنع ايران من تنفيذ عملية الوعد الصادق 3

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

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