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نائب قائد حرس الثورة العميد فدوي: ايران وجبهة المقاومة على استعداد تام والكيان الصهيوني ليس لديه القدرة على مواجهتنا وعليه انتظار ردنا

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

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