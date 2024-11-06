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نائب قائد حرس الثورة العميد فدوي: لدينا مخزون كاف من الاسلحة ونمتلك القدرة على مهاجمة الصهاينة

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

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