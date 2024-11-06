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الاعلام العبري: 10 انفجارات تهز تل ابيب الكبرى وصفارات الانذار دوت في 150 مدينة وبلدة في الشمال وغوش دان وسط "اسرائيل"

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

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