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الاعلام العبري: اصابات بين عدد ممن حاولوا الوصول الى الملاجئ

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

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