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الاعلام العبري: 11 صاروخا اطلقت من لبنان في الدفعة الاخيرة وسقوط صاروخ بشكل مباشر قرب مطار بن غوريون

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

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