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الاعلام العبري: في اليوم الاربعين لذكرى اغتيال السيد نصرالله تلقينا وابلا من الصواريخ من لبنان تجاه الوسط

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

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