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المقاومة في لبنان تستهدف مستوطنة كفرسولد بصليات صاروخية

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

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