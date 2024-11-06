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المقاومة في لبنان تستهدف قاعدة راوية "مقر كتائب المدرعات" بالجولان المحتل

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

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