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حماس: شعبنا يرفض أي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

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