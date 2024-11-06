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سرايا القدس تعلن خوضها اشتباكات ضارية بالاسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع جنود واليات الاحتلال في منطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا
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قائد حرس الثورة اللواء سلامي: قدرة الكيان الصهيوني على تحمل الفشل محدودة للغاية بحيث أن أول هزيمة له تعني دماره بالكامل
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قائد حرس الثورة اللواء سلامي: ظروف المنطقة وايران تمر بوضع مصيري وحساس نتيجة للتطورات الراهنة
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قائد حرس الثورة اللواء سلامي: الكيان الصهيوني كان يظن خطأ ان بامكانه وقف فاعلية ودور حزب الله من خلال استهداف المستوى القيادي في الحزب
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زعيم المعارضة الاسرائيلية لابيد: نتنياهو غير مؤهل ولا يمكن للجنود ان يثقوا به وعلى المستشارة القضائية للحكومة اعلان عجزه عن اداء مهامه
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حماس: شعبنا يرفض أي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
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حماس: على الادارة الامريكية الجديدة ان تعي أن شعبنا الفلسطيني ماض بمواجهة الاحتلال
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حماس: الرئيس الامريكي المنتخب مطالب بالاستماع للاصوات التي تعالت من المجتمع الامريكي نفسه منذ اكثر من عام على العدوان الصهيوني على غزة
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حماس: نطالب بوقف الانحياز الاعمى للاحتلال والعمل الجاد والحقيقي على وقف حرب الابادة والعدوان على شعبنا والشعب اللبناني الشقيق
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حماس: الادارة الامريكية السابقة سلكت مسارا منحازا للعدو عبر منح مجرمي الحرب الصهاينة غطاء سياسيا وعسكريا للمضي بابشع حروب الابادة
حماس: شعبنا يرفض أي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.