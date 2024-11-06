الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

زعيم المعارضة الاسرائيلية لابيد: نتنياهو غير مؤهل ولا يمكن للجنود ان يثقوا به وعلى المستشارة القضائية للحكومة اعلان عجزه عن اداء مهامه

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :