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سرايا القدس تعلن خوضها اشتباكات ضارية بالاسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع جنود واليات الاحتلال في منطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

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