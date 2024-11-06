حماس.. ممارسات الاحتلال ضد الأسيرات الفلسطينيات لايمكن السكوت عنها

العالم _ فلسطين

وقالت حماس في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هذه الجرائم النكراء واستهداف الحرائر داخل السجون هي تجاوز لكل القيم الدينية والحقوقية والإنسانية، وهي ممارسات لا يمكن السكوت عنها، وأن شعبنا يمتلك الإرادة والتصميم للرد على الاحتلال والتصدي لكل ممارساته العدوانية ضد حرائرنا وأسرانا.

واضافت حركة حماس، إن إقدام إدارة سجن الدامون على مصادرة الجلابيب والحجاب والنقاب من الأسيرات الفلسطينيات، خطوة خطيرة، وإمعان في استهداف وتنكيل الاحتلال وانتهاكاته وتجاوزاته بحق حرائرنا داخل السجون.

وأشارت إلى إن ما يتعرض له الأسرى والأسيرات داخل السجون من ظروف مأساوية وتفتيشات تعسفية بشكل يومي، والحرمان من كل المقومات والمستلزمات الأساسية من طعام ودواء وملابس وأغطية، هي بهدف القتل المعنوي والجسدي العمد، وهو ما تؤكده الوقائع والأرقام.

وطالبت الجهات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية وخاصة تلك المعنية بقضايا المرأة، بالضغط على الاحتلال ولجم ممارساته التعسفية بحقهن.

ودعت الفصائل الوطنية والحركات الشعبية وأبناء شعبنا وذوي الأسرى إلى تصعيد الفعاليات المساندة للأسرى، ونصرة قضيتهم بكافة الوسائل الداعمة، حتى نيل حريتهم الكاملة.

يذكر ان هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قالت في بيان امس الثلاثاء إن إدارة سجن الدامون التي تقبع فيه الأسيرات الفلسطينيات، صادرت الجلابيب والحجاب والنقاب منهن، والزمتهن بارتداء بدلة رياضية رمادية فقط ودون الحجاب.

وأشارت هيئة الأسرى ، إلى أن ذلك تم مؤخرًا بعد تغيير إدارة السجن وتعيين مديراً جديداً له، حيث تم تبليغهن أن هذه القوانين جديدة وستطبق بشكل مستمر وأن ذلك “انتقاما لأحداث السابع من أكتوبر 2023”.

وأضافت الهيئة أن وضع الأسيرات الـ94 في سجون الاحتلال الإسرائيلي تحول من سيء لأسوأ، حيث لم تكتفي إدارة سجن الدامون بالانتقام منهن طيلة عام، ليصل الأمر لمصادرة حجابهن.