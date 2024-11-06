محاولة انتشال عالقين تحت رکام مجزرة بلدة برجا

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان المجزرة التي ارتکبها جيش الاحتلال الاسرائيلي خلفت 30 شهيداً حتی الان وقائمة الشهداء مرشحة للازدياد بسبب استمرار البحث عن جثامين اشخاص ارتقوا تحت الانقاض.

وأکد مراسل العالم استمرار عمليات البحث عن جرحی أو جثامین الشهداء، وحضور قوات الامن في مکان الاستهداف لمنع اقتراب المواطنين من المکان.

وأوضح مراسل العالم ان جل الشهداء هم من النازحين الذين سکنوا في هذا البيت صامدين بعد ان نزحوا من مساکنهم في الضاحية الجنوبية إثر الجرائم التي ارتکبها الاحتلال الاسرائيلي في قراهم و منازلهم.