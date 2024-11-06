الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة في لبنان تستهدف بالصواريخ قاعدة تسرفين التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية قرب مطار بن غوريون جنوب تل ابيب

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :