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القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: قابلية الاحتلال على تحمل الهزيمة محدودة للغاية والهزيمة الاولى يمكن ان تعني الدمار له

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

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