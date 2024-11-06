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الاحتلال يعترف باصابة 21 جنديا اسرائيليا خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك قطاع غزة وجنوب لبنان

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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