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اعلام الاحتلال: التبليغ عن وقوع اصابة جراء عملية اطلاق نار قرب رام الله

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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