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جيش الاحتلال:عملية اطلاق نار عند مفترق مستوطنة شيلو قرب رام الله وتحييد المنفذ

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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