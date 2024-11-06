الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: العملية بمفترق "شيلو" هي عملية مدمجة بين اطلاق نار وطعن وادت الى اصابة شخصين

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :