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الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة باتجاه مدينة ومخيم جنين

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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