العميد فدوي: مخازننا تحتوي على ما يكفي من الأسلحة لمهاجمة الصهاينة

العالم _ إیران

وقال نائب قائد حرس الثورة العميد علي فدوي، اليوم الأربعاء، خلال خطابه في مراسم أربعينية استشهاد السيد حسن نصر الله: "لدينا بنك أهداف كبيرة ومؤثرة داخل الكيان"، مؤكدا: "إيران وجبهة المقاومة مستعدتان والصهاينة لا يملكون القدرة على مواجهتنا وعليهم ترقب ردنا".

وأشار فدوي، إلى أن إيران لا تستبعد أي هجوم استباقي أميركي وإسرائيلي لمنعها من تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3"، رداً على العدوان الإسرائيلي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكد نائب القائد العام لحرس الثورة أن "مخازننا تحتوي على قدر كافٍ من الأسلحة والإمكانات لمهاجمة الصهاينة".