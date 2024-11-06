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الشيخ نعيم قاسم: بالنسبة الينا كمقاومة خيارنا الحصري هو منع الاحتلال من تحقيق اهدافه
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الشيخ نعيم قاسم: لانعول على الحراك السياسي العام او الانتخابات الاميركية ونعول فقط على الميدان
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الشيخ نعيم قاسم: سنجعل العدو هو الذي يسعى للمطالبة لوقف العدوان
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الشيخ نعيم قاسم: ستصرخ اسرائيل من الصواريخ والطائرات وبالتالي لايوجد مكان في الاحتلال ممنوع على الطائرات والصواريخ والايام آتية
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الشيخ نعيم قاسم: يوجد لدينا عشرات الالاف من المجاهدين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثبات والامكانات متوفرة
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الشيخ نعيم قاسم: قناعتنا ان امرا واحدا يوقف الحرب العدوانية وهو الميدان والجبهة الداخلية
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الشيخ نعيم قاسم: عوامل القوة لدى الاحتلال هي الابادة وقتل المدنيين والظلم والاحتلال والتصرف بوحشية
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الشيخ نعيم قاسم: الاستشهادي هو الذي لايهاب الموت ويقتل ويقاتل ويصمد ويبقى على قيد الحياة
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الشيخ نعيم قاسم: المقاومون والحزب يحملون عقيدة اسلامية صلبة راسخة
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الشيخ نعيم قاسم: العدو توقع ان ينهي حزب الله بعملية البيجر واللاسلكي واغتيال القيادات وارسل 5 فرق على الحدود
الشيخ نعيم قاسم: كلمات السيد الشهيد نصر الله نور الهداية والامام الخامنئي قال عنه بانه لامثيل له
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.