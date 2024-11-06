الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
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الشيخ نعيم قاسم: منذ 2006 نستعد بكل اشكال الاستعداد بالتدريب والتسليح والعدد والامكانات وكنا نتوقع ان تحصل الحرب

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

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