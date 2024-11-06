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صفارات الانذار تدوي في اللد والرملة وعدد كبير من المستوطنات والمناطق وسط فلسطين المحتلة
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المقاومة الاسلامية في العراق: هاجمنا هدفا عسكريا في غور الاردن المحتل بواسطة الطيران المسير
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اعلام الاحتلال: هبوط مروحية عسكرية تحمل جنودا قتلى وجرحى في مستشفى رمبام بمدينة حيفا المحتلة
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اعلام الاحتلال: حرائق كبيرة في مستوطنة "افيفيم" جراء سقوط صواريخ من لبنان
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اعلام الاحتلال: سقوط صواريخ في مستوطنة " جورين " بالجليل الغربي
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حزب الله: استهدفنا ثكنة يؤاف في الجولان السوري المحتل بصلة صاروخية
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مصادر لبنانية:غارة اسرائيلية على عمشكين شرقي مدينة بعلبك وتجدد الغارات على مدينة الهرمل
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حزب الله: استهدفنا مقر ناحل غير شوم بمسيرة انقضاضية واصبنا الهدف بدقة
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اعلام الاحتلال: اندلاع حريق في مستوطنة افيفيم عقب القصف الصاروخي من لبنان والتقارير الاولية تفيد بوقوع 10 اصابات
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مصادر فلسطينية: 4 شهداء في استهداف تجمع للمواطنين قرب ملعب فلسطين غرب مدينة غزة
الشيخ نعيم قاسم: قناعتنا ان امرا واحدا يوقف الحرب العدوانية وهو الميدان والجبهة الداخلية
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.