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الشيخ نعيم قاسم: يوجد لدينا عشرات الالاف من المجاهدين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثبات والامكانات متوفرة

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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