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الشيخ نعيم قاسم: ستصرخ اسرائيل من الصواريخ والطائرات وبالتالي لايوجد مكان في الاحتلال ممنوع على الطائرات والصواريخ والايام آتية

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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