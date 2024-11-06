الحكم بإعدام 3 متهمين في قضية اغتيال العالم النووي الشهيد فخري زاده

العالم _ إيران

وأعلنت العلاقات العامة لمحكمة العدل في أذربيجان الغربية صدور حكم ابتدائي بإعدام 4 متهمين بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل".

وقالت العلاقات العامة لمحكمة العدل في أذربيجان الغربية في بيان لها، في قضيتين منفصلتين، تم اتهام 4 أشخاص بالتجسس لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي والتعاون مع جهاز التجسس الإسرائيلي "الموساد".

وأضاف، جرت ملاحقتهم بالتعاون مع الجهات الأمنية والاستخباراتية، وتم النظر في قضاياهم من قبل النيابة العامة ومحكمة الثورة في مركز المحافظة. وبعد إصدار لوائح الاتهام، أُحيلت القضايا إلى محكمة الثورة في أروميه.

وتابع البيان، حكمت شعبتان من محكمة الثورة بعد النظر في القضيتين بإصدار حكم ابتدائي بالإعدام على 3 من المتهمين في إحدى القضايا، وعلى متهم واحد في القضية الأخرى.

وأضاف، إن 3 من هؤلاء المتهمين كانوا تحت إشراف ودعم جهاز التجسس الإسرائيلي "الموساد" في نقل معدات لعملية اغتيال الشهيد محسن فخري زاده إلى داخل البلاد، والمساعدة في إيصالها إلى موقع الاغتيال، كجزء من إحدى عملياتهم التخريبية.

يذكر أن محسن فخري زاده من مواليد عام 1957، وكان من علماء الصف الأول، ورئيس منظّمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية، بالإضافة إلى أنه ضابط إيراني في حرس الثورة الإسلامية وأستاذ الفيزياء بجامعة "الإمام الحسين" في طهران، ومن أكبر العلماء النوويين في البلاد، وتمّ اغتياله بالرصاص في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وهو داخل سيارته برفقة زوجته.