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الشيخ نعيم قاسم: اساس اي تفاوض يبنى على وقف العدوان وحماية السيادة اللبنانية

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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