الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ نعيم قاسم: اطالب الجيش اللبناني المعني بان يعلن موقفه وطبيعة الحدث ودور اليونيفيل

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :