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مصادر فلسطينية: 4 شهداء في استهداف تجمع للمواطنين قرب ملعب فلسطين غرب مدينة غزة

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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