حزب الله يواصل دك مقرّات ومستوطنات الكيان الاسرائيلي

العالم - لبنان

وقصفت المقاومة الاسلامية قاعدة راوية (مقر كتائب ‏المدرعات ‏التابع للواء 188 في جيش العدو الإسرائيلي) في الجولان السوري المحتل بصليةٍ صاروخية.

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدفت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:00 من صباح يوم الأربعاء 06-11-2024 مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.

كما استهدف المجاهدون دبابة ميركافا في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح. وفي السياق استهدفت المقاومة منزلًا يتحصّن فيه مجموعة من جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه، وأصابه إصابة مباشرة ما أدى إلى مقتل وجرح من فيه. و‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميةمعسكر كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.

‏وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر، ‏وبنداء “لبيك يا نصر الله”، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة تسرفين (التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية) بالقرب من مطار بن غوريون جنوب تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

وأصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الثلاثاء 05-11-2024، 14 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 00:05 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية.

2- الساعة 07:00 في إطار سلسلة عمليّات خيبر، ‏وبنداء “لبيك يا نصر الله”، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية مصنع المواد المتفجرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا المحتلة ‏بصلية من الصواريخ النوعيّة.‏

3- الساعة 07:00 شن هجوم جوي بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة على مرابض ‏مدفعية جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة نؤوت مردخاي، وأصابت ‏أهدافها بدقة.‏

4- الساعة 08:00 استهداف ثكنة معاليه ‏غولاني (مقر قيادة لواء حرمون 810) بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.‏

5- الساعة 08:00 استهداف تجمع لقوات ‏جيش العدو الإسرائيلي في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

6- الساعة 09:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة دوفيف بصليةٍ صاروخية.

7- الساعة 12:00 استهداف قاعدة ‏ميرون لإدارة العمليّات الجويّة بصلية صاروخية.‏

8- الساعة 12:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‌‏‌‏استهدف مجاهدو المُقاومة ‏الإسلاميّة مستوطنة دلتون بصلية صاروخية.‏

9- الساعة 17:00 استهداف تجمع لقوات ‌‏جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة يفتاح بصليةٍ صاروخية.‏

10- الساعة 17:00 استهداف تجمع لقوات ‌‏جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.‏

11- الساعة 17:00 استهداف تجمع لقوات ‌‏جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت بصليةٍ صاروخية.‏

12- الساعة 17:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏‌‏الإسلامية مدينة نهاريا بصليةٍ صاروخية.‏

13- الساعة 17:00 استهداف ثكنة دوفيف ‏بصليةٍ صاروخية.‏

14- الساعة 20:30 شن هجوم جوّي بِسربٍ ‏من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة ‏مارون الراس وأصابت أهدافها بدقّة.‏