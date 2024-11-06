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مظاهرة حاشدة قرب منزل نتنياهو طلبا لإبرام صفقة مع حماس

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

تظاهر الآلاف من الأشخاص، مساء اليوم، قرب منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفي أنحاء مختلفة في الاراضي المحتلة دعما لأهالي الأسرى والمطالبة بإيقاف الحرب وصفقة تبادل للأسرى مع حماس.

العالم - فلسطين

وأفادت القناة "12" العبرية بخروج "مئات النساء في مظاهرة صامتة قرب منزل رئيس الوزراء بالقدس، في مسيرة حاشدة دعما لأمهات وزوجات وأخوات الأسرى".

وانعكست إقالة وزير الحرب لإسرائيلي يوآف غالانت على الجمهور الإسرائيلي سلبا، حيث أُطلقت دعوات للنزول إلى الشوارع وعزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو معتبرين أنه "باع الجيش للحريديم".

ودعت المعارضة الإسرائيلية في وقت سابق، إلى احتجاجات جماهيرية فور إعلان نتنياهو إقالة غالانت، فيما أغلق المتظاهرون طريقا سريعا في تل أبيب يوم أمس.

وذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أن إقالة غالانت هي استمرار للجهود الرامية إلى عرقلة صفقة تبادل الأسرى، داعية وزير الحرب الجديد، إسرائيل كاتس، إلى التعبير عن التزام صريح بإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لإعادة أقربائهم إلى ديارهم.

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