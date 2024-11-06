اقتدار القوات المسلحة يتجلى في عملياتنا البحرية الدولية

العالم _ إيران

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، نوه الادميرال ايراني بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية حول ضرورة تطوير وتعزيز طاقات القوة البحرية الايرانية من خلال تزويدها بانواع الغواصات والمدمرات؛ قائلا : "رغم أن عملية التطوير التقني والعلمي تعدّ من أصعب وأعقد القضايا في مجال الصناعات العسكرية، إلا أننا تمكنا من التغلب على هذه المشاكل بجهود وهمم خبرائنا في الجيش الايراني."

كما اشار الادميرال ايراني الى ضرورة إتقان كافة التخصصات البحرية، بما في ذلك الاقتصاد البحري والذي يمكن من خلاله رصد استثمارات طويلة الامد، وبالتالي الحصول على نتائج وانجازات قيمة؛ لا سيما وأن إيران الإسلامية قريبة من المثلث الاقتصادي البحري الدولي، أي مضايق باب المندب وهرمز وملقا، وبما يستدعي اغتنام هذه الفرصة الاقتصادية جيدا.

وختم ايراني الى القول، ان "القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية تبذل جهودها مستديمة لكي تستطيع عبر استخدام الطاقات المحلية واغتنام الفرص المتاحة في البلاد، اتخاذ الخطوات المؤثرة لتطوير وتعزيز حضور ايران الاسلامية في المناطق الحيوية والمياه الدولية القريبة والبعيدة."