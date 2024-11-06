الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء اللبناني

المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء اللبناني
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

بحث المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون غرب آسيا، مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تطورات المنطقة.

العالم _ إيران

والتقى محمد رضا رؤوف شيباني المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون غرب آسيا، مع رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة السياسية والأحداث الميدانية المتعلقة بالهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان.

وشدد شيباني على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز الوئام الداخلي، معبرا عن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم للشعب والحكومة والمقاومة في لبنان.

وأكد استعداد الحكومة الإيرانية لإرسال مساعدات إنسانية إلى الشعب اللبناني الشقيق بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية.

كما رحب ميقاتي بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها إيران، وأشار إلى أن لبنان يولي أهمية كبيرة لعلاقاته التاريخية والواسعة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

روابط ذات صلة

وزيرا خارجية ايران ومصر يؤكدان ضرورة وقف الجرائم الصهيونية في غزة ولبنان

متحدثة حكومة ايران تدين هجوم الإحتلال على مراكز إعلامية في لبنان