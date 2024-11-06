بالفيديو: 5 انفجارات تهز ’تل أبيب’ ووسط الكيان

العالم - الاحتلال

واعترف جيش الاحتلال في بيان أنه بعد انطلاق صفارات الإنذار في مناطق عديدة وسط الكيان، تم اعتراض مقذوف أطلق من لبنان".

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هذا وتواصل المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها لليوم الـ45 على معركة أولي البأس، حيث أعلنت في بيان عن ‏استهدافها مستوطنة سعسع بصليةٍ صاروخية، كما استهدفت مستوطنة كفرسولد بصليةٍ صاروخية.

وقصفت المقاومة الاسلامية قاعدة راوية (مقر كتائب ‏المدرعات ‏التابع للواء 188 في جيش العدو الإسرائيلي) في الجولان السوري المحتل بصليةٍ صاروخية.

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدفت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:00 من صباح يوم الأربعاء 06-11-2024 مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.

كما استهدف المجاهدون دبابة ميركافا في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح. وفي السياق استهدفت المقاومة منزلًا يتحصّن فيه مجموعة من جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بصاروخ موجّه، وأصابه إصابة مباشرة ما أدى إلى مقتل وجرح من فيه. و‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميةمعسكر كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.

‏وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر، ‏وبنداء “لبيك يا نصر الله”، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قاعدة تسرفين (التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية) بالقرب من مطار بن غوريون جنوب تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعية.